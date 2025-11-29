Vide grenier Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx
Vide grenier Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx dimanche 21 décembre 2025.
Salle Camiade 1526 Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
GRAND VIDE-GRENIER organisé par l’association Cubanama.
Rendez-vous le dimanche 28 septembre pour une journée conviviale pleine de bonnes affaires, de sourires et de découvertes ! Ca se passer salle Camiade à Saint-Martin-de-Seignanx de 6h à 17h.
Venez chiner ou vendre. Buvette et petite restauration sur place.
Inscription sur www.cubanamadanse.com
Plus de renseignements 0629358020 .
Salle Camiade 1526 Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 35 80 20
