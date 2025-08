Vide grenier Saint-Martin-des-Lais

Vide grenier Saint-Martin-des-Lais samedi 2 août 2025.

Vide grenier

Parking de la guinguette Saint-Martin-des-Lais Allier

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Vide grenier pour faire le pleins de bonnes affaires ou pour trouver des pépites ! Buvette et restauration sur place.

Parking de la guinguette Saint-Martin-des-Lais 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 07 71 39 complexedelagrenouille@gmail.com

English :

Flea market to fill up on bargains or find nuggets! Refreshments and catering on site.

German :

Ein Flohmarkt, auf dem Sie viele Schnäppchen machen oder Nuggets finden können! Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Mercatino delle pulci per fare il pieno di occasioni o per trovare qualche pepita! Ristoro e catering in loco.

Espanol :

Mercadillo para llenarse de gangas o encontrar alguna pepita Refrescos y catering in situ.

