Vide grenier Saint-Martin-en-Gâtinois
Vide grenier Saint-Martin-en-Gâtinois dimanche 24 août 2025.
Vide grenier
Place de l’église Saint-Martin-en-Gâtinois Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-24 06:00:00
fin : 2025-08-24 17:00:00
Date(s) :
2025-08-24
L’association Lasaintmartinoise organise un vide-grenier à Saint-Martin-en-Gâtinois !
Buvette et restauration sur place. .
Place de l’église Saint-Martin-en-Gâtinois 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 49 52 96 mairiesaintmartinengatinois@wanadoo.fr
English : Vide grenier
German : Vide grenier
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide grenier Saint-Martin-en-Gâtinois a été mis à jour le 2025-08-13 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III