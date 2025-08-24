Vide grenier Saint-Martin-en-Gâtinois

Vide grenier Saint-Martin-en-Gâtinois dimanche 24 août 2025.

Vide grenier

Place de l’église Saint-Martin-en-Gâtinois Saône-et-Loire

Début : 2025-08-24 06:00:00
fin : 2025-08-24 17:00:00

2025-08-24

L’association Lasaintmartinoise organise un vide-grenier à Saint-Martin-en-Gâtinois !
Buvette et restauration sur place.   .

Place de l’église Saint-Martin-en-Gâtinois 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 49 52 96  mairiesaintmartinengatinois@wanadoo.fr

