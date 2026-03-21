VIDE GRENIER

RUE DES ECOLES Saint-Martory Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 07:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

L’APE de l’école Louise Michel vous donne rendez-vous pour son vide-greniers !

Vide-greniers

2,50 € le mètre

Restauration et buvette sur place

Tombola

Organisé par l’APE de l’école Louise Michel .

RUE DES ECOLES Saint-Martory 31360 Haute-Garonne Occitanie apestmartory@gmail.com

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English :

The Louise Michel school APE invites you to its garage sale!

L’événement VIDE GRENIER Saint-Martory a été mis à jour le 2026-03-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE