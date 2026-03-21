VIDE GRENIER Saint-Martory
VIDE GRENIER Saint-Martory dimanche 3 mai 2026.
VIDE GRENIER
RUE DES ECOLES Saint-Martory Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 07:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-03
L’APE de l’école Louise Michel vous donne rendez-vous pour son vide-greniers !
Vide-greniers
2,50 € le mètre
Restauration et buvette sur place
Tombola
Organisé par l’APE de l’école Louise Michel .
RUE DES ECOLES Saint-Martory 31360 Haute-Garonne Occitanie apestmartory@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Louise Michel school APE invites you to its garage sale!
L’événement VIDE GRENIER Saint-Martory a été mis à jour le 2026-03-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE