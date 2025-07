Vide grenier Cave des Côteaux de Saint Maurice Saint-Maurice-sur-Eygues

Vide grenier Cave des Côteaux de Saint Maurice Saint-Maurice-sur-Eygues lundi 14 juillet 2025 .

Vide grenier

Cave des Côteaux de Saint Maurice 680 Route d’Orange Saint-Maurice-sur-Eygues Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Vide grenier devant la cave avec food truck et dégustation de vins.

3€ les 3 mètres

.

Cave des Côteaux de Saint Maurice 680 Route d’Orange Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 63 44 caveau@cavesaintmaurice.fr

English :

Flea market in front of the winery with food truck and wine tasting.

3? per 3 meters

German :

Flohmarkt vor dem Weinkeller mit Foodtruck und Weinverkostung.

3? pro 3 Meter

Italiano :

Mercatino delle pulci davanti alla cantina con food truck e degustazione di vini.

3? per 3 metri

Espanol :

Mercadillo delante de la bodega con food truck y degustación de vinos.

3? por 3 metros

L’événement Vide grenier Saint-Maurice-sur-Eygues a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale