Vide grenier Cave des Côteaux de Saint Maurice Saint-Maurice-sur-Eygues

Vide grenier Cave des Côteaux de Saint Maurice Saint-Maurice-sur-Eygues samedi 11 octobre 2025.

Vide grenier

Cave des Côteaux de Saint Maurice 680 Route d’Orange Saint-Maurice-sur-Eygues Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 08:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Vide grenier avec food truck et dégustation de vins

Entrée gratuite

3€ les 3 mètres

.

Cave des Côteaux de Saint Maurice 680 Route d’Orange Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 63 44 caveau@cavesaintmaurice.fr

English :

Flea market with food truck and wine tasting

Free admission

3? per 3 meters

German :

Flohmarkt mit Foodtruck und Weinverkostung

Kostenloser Eintritt

3? pro 3 Meter

Italiano :

Mercatino delle pulci con food truck e degustazione di vini

Ingresso gratuito

3? per 3 metri

Espanol :

Mercadillo con food truck y degustación de vinos

Entrada gratuita

3? por 3 metros

L’événement Vide grenier Saint-Maurice-sur-Eygues a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale