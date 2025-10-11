Vide grenier Cave des Côteaux de Saint Maurice Saint-Maurice-sur-Eygues
Vide grenier Cave des Côteaux de Saint Maurice Saint-Maurice-sur-Eygues samedi 11 octobre 2025.
Vide grenier
Début : 2025-10-11 08:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
2025-10-11
Vide grenier avec food truck et dégustation de vins
Entrée gratuite
3€ les 3 mètres
Cave des Côteaux de Saint Maurice 680 Route d’Orange Saint-Maurice-sur-Eygues 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 63 44 caveau@cavesaintmaurice.fr
English :
Flea market with food truck and wine tasting
Free admission
3? per 3 meters
German :
Flohmarkt mit Foodtruck und Weinverkostung
Kostenloser Eintritt
3? pro 3 Meter
Italiano :
Mercatino delle pulci con food truck e degustazione di vini
Ingresso gratuito
3? per 3 metri
Espanol :
Mercadillo con food truck y degustación de vinos
Entrada gratuita
3? por 3 metros
L’événement Vide grenier Saint-Maurice-sur-Eygues a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale