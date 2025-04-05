Vide grenier Tharon-Plage Saint-Michel-Chef-Chef

Vide grenier Tharon-Plage Saint-Michel-Chef-Chef dimanche 3 mai 2026.

Vide grenier

Tharon-Plage Place du Marché Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 07:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Vide Grenier organisé par l’association des Sapeurs-Pompiers de Saint-Michel-Chef-Chef 
Le vide-grenier des pompiers de Tharon une occasion unique de faire de bonnes affaires   tout en soutenant nos héros du quotidien !

  Au programme

Une ambiance conviviale et familiale
Des trésors à découvrir à petits prix
L’occasion de rencontrer les pompiers de Tharon
Tous les bénéfices seront reversés à l’amicale des pompiers

  Info pratique

Buvette et restauration sur place
Inscriptions par mail ou téléphone (tarif réduit pour une inscription à l’avance)

Découvrez ici tous les évènements programmés à Saint-Michel-Chef-Chef   .

Tharon-Plage Place du Marché Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 95 63 30  festivitesstmichel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Garage Sale organized by the Saint-Michel-Chef-Chef Fire Brigade Association

L’événement Vide grenier Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2026-03-08 par I_OT Pornic

Prochains événements à Saint-Michel-Chef-Chef