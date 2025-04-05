Vide grenier Tharon-Plage Saint-Michel-Chef-Chef

Vide grenier

Tharon-Plage Place du Marché Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 07:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Vide Grenier organisé par l’association des Sapeurs-Pompiers de Saint-Michel-Chef-Chef

Le vide-grenier des pompiers de Tharon une occasion unique de faire de bonnes affaires tout en soutenant nos héros du quotidien !

Au programme

Une ambiance conviviale et familiale

Des trésors à découvrir à petits prix

L’occasion de rencontrer les pompiers de Tharon

Tous les bénéfices seront reversés à l’amicale des pompiers

Info pratique

Buvette et restauration sur place

Inscriptions par mail ou téléphone (tarif réduit pour une inscription à l’avance)

Tharon-Plage Place du Marché Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 95 63 30 festivitesstmichel@gmail.com

English :

Garage Sale organized by the Saint-Michel-Chef-Chef Fire Brigade Association

