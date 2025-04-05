Vide grenier Tharon-Plage Saint-Michel-Chef-Chef
Vide grenier Tharon-Plage Saint-Michel-Chef-Chef dimanche 3 mai 2026.
Vide grenier
Tharon-Plage Place du Marché Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique
Début : 2026-05-03 07:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
2026-05-03
Vide Grenier organisé par l’association des Sapeurs-Pompiers de Saint-Michel-Chef-Chef
Le vide-grenier des pompiers de Tharon une occasion unique de faire de bonnes affaires tout en soutenant nos héros du quotidien !
Au programme
Une ambiance conviviale et familiale
Des trésors à découvrir à petits prix
L’occasion de rencontrer les pompiers de Tharon
Tous les bénéfices seront reversés à l’amicale des pompiers
Info pratique
Buvette et restauration sur place
Inscriptions par mail ou téléphone (tarif réduit pour une inscription à l’avance)
Tharon-Plage Place du Marché Saint-Michel-Chef-Chef 44730 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 95 63 30 festivitesstmichel@gmail.com
English :
Garage Sale organized by the Saint-Michel-Chef-Chef Fire Brigade Association
