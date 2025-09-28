Vide grenier Saint-Michel-de-Chavaignes

Vide grenier Saint-Michel-de-Chavaignes dimanche 28 septembre 2025.

Vide grenier

Terrain derrière l’école Saint-Michel-de-Chavaignes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28

Date(s) :
2025-09-28

Buvette et restauration sur place   .

Terrain derrière l’école Saint-Michel-de-Chavaignes 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 03 10 02 53 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide grenier Saint-Michel-de-Chavaignes a été mis à jour le 2025-09-22 par Pays Perche Sarthois