Vide grenier Saint-Omer
Vide grenier Saint-Omer dimanche 26 avril 2026.
Saint-Omer
Vide grenier
11 Rue de la Mairie Saint-Omer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 06:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Vide grenier Saint-Omer
L’association AME de Saint-Omer organise son vide grenier et journée festive !
6h: Installation des exposants
7h: Petit déjeuner à la mode de Caen avec des tripes
Restauration, animations et tombola de paniers garnis sur place
1€ le mètre .
11 Rue de la Mairie Saint-Omer 14220 Calvados Normandie +33 6 50 67 56 80 videgrenier26so@icloud.com
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English : Vide grenier
Flea market Saint-Omer
L’événement Vide grenier Saint-Omer a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Suisse Normande
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