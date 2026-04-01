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Vide grenier Saint-Omer

Vide grenier Saint-Omer dimanche 26 avril 2026.

Adresse : 11 Rue de la Mairie

Ville : 14220 Saint-Omer

Département : Calvados

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Saint-Omer

Vide grenier

11 Rue de la Mairie Saint-Omer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 06:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Vide grenier Saint-Omer
L’association AME de Saint-Omer organise son vide grenier et journée festive !
6h: Installation des exposants
7h: Petit déjeuner à la mode de Caen avec des tripes
Restauration, animations et tombola de paniers garnis sur place

1€ le mètre   .

11 Rue de la Mairie Saint-Omer 14220 Calvados Normandie +33 6 50 67 56 80  videgrenier26so@icloud.com

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English : Vide grenier

Flea market Saint-Omer

L’événement Vide grenier Saint-Omer a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Suisse Normande

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