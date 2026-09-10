Vide-grenier Cour de l’école. Saint-Palais

Informations pratiques

Saint-Palais

Vide-grenier

Cour de l’école. Avenue du Bois de la ville Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:30:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Vous avez du tri à faire, objets , vêtements ou jouets à vendre, et en gagnant un peu d’argent c’est encore mieux ? Vous cherchez des vêtements, des jouets ou autres objets du quotidien de seconde main, à bas prix ? Dans les deux cas, la journée est pour vous… .

Cour de l’école. Avenue du Bois de la ville Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 92 81 60

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Saint-Palais a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Pays Basque