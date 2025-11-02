Vide-grenier Salle Saint-Pardoux-Soutiers

Vide-grenier Salle Saint-Pardoux-Soutiers dimanche 2 novembre 2025.

Vide-grenier

Salle Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

2025-11-02

Vide grenier organisé par l’association du Foyer Rural , à l’Espace multi-activités et la salle du Foyer Rural.

Très bientôt notre grand vide-greniers, le dimanche 02 Novembre.

on vous accueillera, visiteurs et chineurs, de 8h à 17h.

Pour les exposants, uniquement sur réservations.

Pour les places en intérieur, nous sommes au complet.

Il reste de la place que en extérieur.

renseignements au 06.75.75.53.30 .

Salle Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 75 53 30

