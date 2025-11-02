Vide-grenier Salle Saint-Pardoux-Soutiers
Vide-grenier Salle Saint-Pardoux-Soutiers dimanche 2 novembre 2025.
Vide-grenier
Salle Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-11-02
Vide grenier organisé par l’association du Foyer Rural , à l’Espace multi-activités et la salle du Foyer Rural.
Très bientôt notre grand vide-greniers, le dimanche 02 Novembre.
on vous accueillera, visiteurs et chineurs, de 8h à 17h.
Pour les exposants, uniquement sur réservations.
Pour les places en intérieur, nous sommes au complet.
Il reste de la place que en extérieur.
renseignements au 06.75.75.53.30 .
Salle Foyer rural Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 75 53 30
English : Vide-grenier
German : Vide-grenier
Italiano :
Espanol : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2025-09-18 par CC Val de Gâtine