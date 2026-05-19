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Vide-grenier Rue de la Fontaine Saint-Patrice-de-Claids

Vide-grenier Rue de la Fontaine Saint-Patrice-de-Claids dimanche 30 août 2026.

Lieu : Rue de la Fontaine

Adresse : Place de l'église

Ville : 50190 Saint-Patrice-de-Claids

Département : Manche

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Tarif :

Saint-Patrice-de-Claids

Vide-grenier

Rue de la Fontaine Place de l’église Saint-Patrice-de-Claids Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Vide-grenier place de l’église.
Toilettes, buvette et restauration sur place.
Informations exposants 1€/m, 5 m mini. Réservation obligatoire.
Professionnels et exposants en alimentaire refusés.
Arrivée à partir de 7 h. Café offert.   .

Rue de la Fontaine Place de l’église Saint-Patrice-de-Claids 50190 Manche Normandie +33 6 76 21 39 08  asso.patrimoine.stpatricedeclaids@orange.fr

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Saint-Patrice-de-Claids a été mis à jour le 2026-05-19 par Côte Ouest Centre Manche