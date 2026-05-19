Vide-grenier Rue de la Fontaine Saint-Patrice-de-Claids
Vide-grenier Rue de la Fontaine Saint-Patrice-de-Claids dimanche 30 août 2026.
Saint-Patrice-de-Claids
Vide-grenier
Rue de la Fontaine Place de l’église Saint-Patrice-de-Claids Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Vide-grenier place de l’église.
Toilettes, buvette et restauration sur place.
Informations exposants 1€/m, 5 m mini. Réservation obligatoire.
Professionnels et exposants en alimentaire refusés.
Arrivée à partir de 7 h. Café offert. .
Rue de la Fontaine Place de l’église Saint-Patrice-de-Claids 50190 Manche Normandie +33 6 76 21 39 08 asso.patrimoine.stpatricedeclaids@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Saint-Patrice-de-Claids a été mis à jour le 2026-05-19 par Côte Ouest Centre Manche