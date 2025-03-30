VIDE-GRENIER Saint-Père-en-Retz
VIDE-GRENIER Saint-Père-en-Retz lundi 6 avril 2026.
VIDE-GRENIER
Place de l’Église Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 08:00:00
fin : 2026-04-06 17:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Traditionnel vide-grenier du lundi de Pâques sur la place de l’église.
Réservez votre emplacement au 07 60 09 40 03 ou à brocantespr@gmail.com
Sur place bar, restauration, manège enfants. Courses cyclistes toute la journée dans le centre-ville et randonnée le matin au départ du stade du Grand Fay.
.
Place de l’Église Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 60 09 40 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement VIDE-GRENIER Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Saint Brevin