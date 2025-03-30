VIDE-GRENIER

Place de l’Église Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 08:00:00

fin : 2026-04-06 17:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Traditionnel vide-grenier du lundi de Pâques sur la place de l’église.

Réservez votre emplacement au 07 60 09 40 03 ou à brocantespr@gmail.com

Sur place bar, restauration, manège enfants. Courses cyclistes toute la journée dans le centre-ville et randonnée le matin au départ du stade du Grand Fay.

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Place de l’Église Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 60 09 40 03

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English :

L’événement VIDE-GRENIER Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Saint Brevin