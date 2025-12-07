Vide grenier Salle Isidore Daniélou Saint-Pol-de-Léon

Vide grenier

Salle Isidore Daniélou Avenue des Carmes Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Organisé par l’association Marco N

Petite restauration et buvette sur place.

6,50€ la table de 1,80. .

Salle Isidore Daniélou Avenue des Carmes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 66 24 40 01

