Vide grenier Salle Isidore Daniélou Saint-Pol-de-Léon
Vide grenier Salle Isidore Daniélou Saint-Pol-de-Léon dimanche 7 décembre 2025.
Vide grenier
Salle Isidore Daniélou Avenue des Carmes Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Organisé par l’association Marco N
Petite restauration et buvette sur place.
6,50€ la table de 1,80. .
Salle Isidore Daniélou Avenue des Carmes Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 66 24 40 01
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide grenier Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-11-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX