Vide grenier Saint Pompon
Place de la Trésille Saint-Pompont Dordogne
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02
Vide grenier de Saint Pompon
Stand, buvette et food truck sur place
10€ les 5m linéaire, prévoir vos tables
Réservation 07 65 68 04 92 .
Place de la Trésille Saint-Pompont 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 68 04 92
L’événement Vide grenier Saint Pompon Saint-Pompont a été mis à jour le 2025-10-24 par Périgord Noir Vallée Dordogne