Vide grenier Saint Pompon Saint-Pompont

Place de la Trésille Saint-Pompont Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02

Date(s) :
2025-11-02

Vide grenier de Saint Pompon
Stand, buvette et food truck sur place
10€ les 5m linéaire, prévoir vos tables
Réservation 07 65 68 04 92   .

Place de la Trésille Saint-Pompont 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 68 04 92 

