Vide grenier Saint Pompon Saint-Pompont
Vide grenier Saint Pompon Saint-Pompont dimanche 14 juin 2026.
Saint-Pompont
Vide grenier Saint Pompon
Place de la Trésille Saint-Pompont Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:30:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Vide grenier le dimanche 14 juin de 8h30 à 18h réservation pour exposants au 0631734719 buvette et food truck sur place.
Vide grenier le dimanche 14 juin de 8h30 à 18h réservation pour exposants au 06 31 73 47 19 buvette et food truck sur place. .
Place de la Trésille Saint-Pompont 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 73 47 19
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English : Vide grenier Saint Pompon
Flea market Sunday June 14, 8.30am-6pm Exhibitors can book at 0631734719 Refreshments and food truck on site.
L’événement Vide grenier Saint Pompon Saint-Pompont a été mis à jour le 2026-06-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne