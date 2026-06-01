Saint-Pompont

Vide grenier Saint Pompon

Place de la Trésille Saint-Pompont Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Vide grenier le dimanche 14 juin de 8h30 à 18h réservation pour exposants au 0631734719 buvette et food truck sur place.

Vide grenier le dimanche 14 juin de 8h30 à 18h réservation pour exposants au 06 31 73 47 19 buvette et food truck sur place. .

Place de la Trésille Saint-Pompont 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 73 47 19

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English : Vide grenier Saint Pompon

Flea market Sunday June 14, 8.30am-6pm Exhibitors can book at 0631734719 Refreshments and food truck on site.

L’événement Vide grenier Saint Pompon Saint-Pompont a été mis à jour le 2026-06-09 par Périgord Noir Vallée Dordogne