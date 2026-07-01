AGENDA · Saint-Priest-de-Gimel
Vide grenier Saint-Priest-de-Gimel
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Priest-de-Gimel
Informations pratiques
Saint-Priest-de-Gimel
Vide grenier
Le Bourg Saint-Priest-de-Gimel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 06:30:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Vide grenier Paêlla (sur place ou à emporter) 23 h Feu d’artifice Buvette et petite restauration sur place .
Le Bourg Saint-Priest-de-Gimel 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 31 49
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Saint-Priest-de-Gimel a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Contrées Vertes