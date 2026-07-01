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AGENDA · Saint-Priest-de-Gimel

Vide grenier Saint-Priest-de-Gimel

samedi 11 juillet 2026 · Saint-Priest-de-Gimel

Vide grenier Saint-Priest-de-Gimel

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
06:30:00
Adresse
Le Bourg
Ville
19800 Saint-Priest-de-Gimel
Département
Corrèze
Tarif

Saint-Priest-de-Gimel

Vide grenier

Le Bourg Saint-Priest-de-Gimel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 06:30:00
fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Vide grenier Paêlla (sur place ou à emporter) 23 h Feu d’artifice Buvette et petite restauration sur place   .

Le Bourg Saint-Priest-de-Gimel 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 31 49 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Saint-Priest-de-Gimel a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Contrées Vertes