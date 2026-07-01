Informations pratiques

Saint-Priest-de-Gimel

Vide grenier

Le Bourg Saint-Priest-de-Gimel Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 06:30:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Vide grenier Paêlla (sur place ou à emporter) 23 h Feu d’artifice Buvette et petite restauration sur place .

Le Bourg Saint-Priest-de-Gimel 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 31 49

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Saint-Priest-de-Gimel a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Contrées Vertes