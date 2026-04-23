Vide grenier Salle des fêtes Saint-Sève

Saint-Sève

Vide grenier

Salle des fêtes 88 route du Lac Saint-Sève Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 07:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Vide grenier à la salle des fêtes le 14 Mai toute la journée, restauration et boissons sur place. .

Salle des fêtes 88 route du Lac Saint-Sève 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 93 34 19 amicale.st.seve@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide grenier Saint-Sève a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Entre-deux-Mers