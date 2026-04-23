Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier Salle des fêtes Saint-Sève

Vide grenier Salle des fêtes Saint-Sève

Vide grenier Salle des fêtes Saint-Sève jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 88 route du Lac

Ville : 33190 Saint-Sève

Département : Gironde

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Sève

Vide grenier

Salle des fêtes 88 route du Lac Saint-Sève Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 07:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Vide grenier à la salle des fêtes le 14 Mai toute la journée, restauration et boissons sur place.   .

Salle des fêtes 88 route du Lac Saint-Sève 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 93 34 19  amicale.st.seve@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier

L’événement Vide grenier Saint-Sève a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Entre-deux-Mers

À voir aussi à Saint-Sève (Gironde)