Vide Grenier Saint-Sever-du-Moustier
Vide Grenier Saint-Sever-du-Moustier dimanche 3 mai 2026.
Saint-Sever-du-Moustier
Vide Grenier
Saint-Sever-du-Moustier Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Tarif table emplacement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Venez chiner ! Vide grenier organisé par l’APE de l’Ecole du village à la salle des fêtes.
Buvette et restauration sur place ! 5 .
Saint-Sever-du-Moustier 12370 Aveyron Occitanie +33 6 27 34 63 97
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English :
Come and bargain! Flea market organized by the village school APE in the village hall.
L’événement Vide Grenier Saint-Sever-du-Moustier a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)