Saint-Sever-du-Moustier

Vide Grenier

Saint-Sever-du-Moustier Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Tarif table emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Venez chiner ! Vide grenier organisé par l’APE de l’Ecole du village à la salle des fêtes.

Buvette et restauration sur place ! 5 .

Saint-Sever-du-Moustier 12370 Aveyron Occitanie +33 6 27 34 63 97

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English :

Come and bargain! Flea market organized by the village school APE in the village hall.

L’événement Vide Grenier Saint-Sever-du-Moustier a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)