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Vide Grenier Saint-Sever-du-Moustier

Vide Grenier Saint-Sever-du-Moustier

Vide Grenier Saint-Sever-du-Moustier dimanche 3 mai 2026.

Ville : 12370 Saint-Sever-du-Moustier

Département : Aveyron

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif Tarif table emplacement

Saint-Sever-du-Moustier

Vide Grenier

Saint-Sever-du-Moustier Aveyron

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Tarif table emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Venez chiner ! Vide grenier organisé par l’APE de l’Ecole du village à la salle des fêtes.
Buvette et restauration sur place ! 5  .

Saint-Sever-du-Moustier 12370 Aveyron Occitanie +33 6 27 34 63 97 

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English :

Come and bargain! Flea market organized by the village school APE in the village hall.

L’événement Vide Grenier Saint-Sever-du-Moustier a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)