Vide grenier Etang La Glacière Saint-Vincent-de-Paul dimanche 8 mars 2026.
Etang La Glacière 127 Route de l'étang Saint-Vincent-de-Paul Landes
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Rejoignez nous Dimanche 8 Mars pour un vide grenier convivial au bord de l’étang de la Glacière à St Vincent de Paul dans un cadre naturel et apaisant. Venez chinez, flâner et profiter d’une belle journée en plein air. Organisé par la Peña Brasilia. .
penabrasilia@gmail.com
