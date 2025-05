Vide-Grenier – Presbytère Saintes, 28 juin 2025 07:00, Saintes.

Ce vide-greniers est organisé par la Paroisse Saint-Vivien et Club Inner-Wheel de Saintonge.

.

Presbytère 1 place Saint-Vivien

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 09 92

English :

This garage sale is organized by the Paroisse Saint-Vivien and Club Inner-Wheel de Saintonge.

German :

Dieser Flohmarkt wird von der Kirchengemeinde Saint-Vivien und dem Club Inner-Wheel de Saintonge organisiert.

Italiano :

Questo mercatino è organizzato dalla parrocchia di Saint-Vivien e dal Club Inner-Wheel de Saintonge.

Espanol :

Esta venta de garaje está organizada por la parroquia de Saint-Vivien y el Club Inner-Wheel de Saintonge.

L’événement Vide-Grenier Saintes a été mis à jour le 2025-05-25 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge