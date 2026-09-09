Vide grenier Saintes-Maries-de-la-Mer
samedi 3 octobre 2026 · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Vide grenier
Samedi 3 octobre 2026 de 7h30 à 18h30. Place des Gitans Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 07:30:00
fin : 2026-10-03 18:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Vide grenier des résidents de la commune sur la Place des Gitans
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Place des Gitans Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Garage sale by local residents on Place des Gitans
L’événement Vide grenier Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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