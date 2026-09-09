Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Vide grenier

Samedi 3 octobre 2026 de 7h30 à 18h30. Place des Gitans Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 07:30:00

fin : 2026-10-03 18:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Vide grenier des résidents de la commune sur la Place des Gitans

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Place des Gitans Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Garage sale by local residents on Place des Gitans

L’événement Vide grenier Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer