Vide grenier Salernes

Vide grenier Salernes samedi 19 juillet 2025.

Vide grenier

Cours Théodore Bouge Salernes Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Vide greniers sur la grande place du village, le cours Théodore Bouge et dans les rues du village. 8h30 > 17h.

.

Cours Théodore Bouge Salernes 83690 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 13 40 22 salvadoraponzo@gmail.com

English :

Flea market in the village square, Cours Théodore Bouge and village streets. 8.30am > 5pm.

German :

Flohmarkt auf dem großen Dorfplatz, dem Cours Théodore Bouge und in den Straßen des Dorfes. 8:30 > 17:00 Uhr.

Italiano :

Mercato delle pulci nella piazza del paese, in Cours Théodore Bouge e nelle vie del paese. 8.30 > 17.00.

Espanol :

Rastro en la plaza del pueblo, Cours Théodore Bouge y en las calles del pueblo. 8.30 h > 17 h.

L’événement Vide grenier Salernes a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon