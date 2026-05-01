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VIDE GRENIER Salignac-Eyvigues

VIDE GRENIER Salignac-Eyvigues

VIDE GRENIER Salignac-Eyvigues dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Rue du Barry

Ville : 24590 Salignac-Eyvigues

Département : Dordogne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Salignac-Eyvigues

VIDE GRENIER

Rue du Barry Salignac-Eyvigues Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Vide Grenier au Village Historique du Périgord Noir
Dimanche 17 mai de 8h à 17h
Restauration sur place
Renseignements et inscriptions 06.79.53.85.55 05.53.28.89.17   .

Rue du Barry Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 89 17 

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English : VIDE GRENIER

L’événement VIDE GRENIER Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2026-05-02 par OT du pays de Fénelon

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