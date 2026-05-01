Salignac-Eyvigues

VIDE GRENIER

Rue du Barry Salignac-Eyvigues Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Vide Grenier au Village Historique du Périgord Noir

Dimanche 17 mai de 8h à 17h

Restauration sur place

Renseignements et inscriptions 06.79.53.85.55 05.53.28.89.17 .

Rue du Barry Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 89 17

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English : VIDE GRENIER

L’événement VIDE GRENIER Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2026-05-02 par OT du pays de Fénelon