VIDE GRENIER Salles-sur-Garonne

VIDE GRENIER Salles-sur-Garonne dimanche 5 octobre 2025.

VIDE GRENIER

Salles-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

Venez participer ou flâner au vide grenier de Salles-sur-Garonne !

Organisé par le Comité des fêtes de Salles-sur-Garonne. 6 .

Salles-sur-Garonne 31390 Haute-Garonne Occitanie contact.cdfsalles@gmail.com

English :

Come and take part in the Salles-sur-Garonne garage sale!

German :

Nehmen Sie am Flohmarkt in Salles-sur-Garonne teil oder schlendern Sie darüber!

Italiano :

Venite a partecipare al mercatino dell’usato di Salles-sur-Garonne!

Espanol :

Participe en la venta de garaje de Salles-sur-Garonne

