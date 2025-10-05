VIDE GRENIER Salles-sur-Garonne
VIDE GRENIER Salles-sur-Garonne dimanche 5 octobre 2025.
VIDE GRENIER
Salles-sur-Garonne Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 08:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Venez participer ou flâner au vide grenier de Salles-sur-Garonne !
Organisé par le Comité des fêtes de Salles-sur-Garonne. 6 .
Salles-sur-Garonne 31390 Haute-Garonne Occitanie contact.cdfsalles@gmail.com
English :
Come and take part in the Salles-sur-Garonne garage sale!
German :
Nehmen Sie am Flohmarkt in Salles-sur-Garonne teil oder schlendern Sie darüber!
Italiano :
Venite a partecipare al mercatino dell’usato di Salles-sur-Garonne!
Espanol :
Participe en la venta de garaje de Salles-sur-Garonne
L’événement VIDE GRENIER Salles-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-09-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE