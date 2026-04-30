VIDE GRENIER Salles-sur-Garonne
VIDE GRENIER Salles-sur-Garonne dimanche 7 juin 2026.
Salles-sur-Garonne
VIDE GRENIER
Salles-sur-Garonne Haute-Garonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Venez flâner entre les étals du vide grenier de Salles-sur-Garonne et dénichez de jolies trouvailles.
Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes de Salles-sur-Garonne. 6 .
Salles-sur-Garonne 31390 Haute-Garonne Occitanie contact.cdfsalles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and stroll between the stalls at the Salles-sur-Garonne garage sale and unearth some great finds.
L’événement VIDE GRENIER Salles-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE