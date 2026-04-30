Salles-sur-Garonne

VIDE GRENIER

Salles-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez flâner entre les étals du vide grenier de Salles-sur-Garonne et dénichez de jolies trouvailles.

Vide grenier organisé par le Comité des Fêtes de Salles-sur-Garonne. 6 .

Salles-sur-Garonne 31390 Haute-Garonne Occitanie contact.cdfsalles@gmail.com

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English :

Come and stroll between the stalls at the Salles-sur-Garonne garage sale and unearth some great finds.

L’événement VIDE GRENIER Salles-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE