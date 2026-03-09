Vide Grenier EHPAD Salornay-sur-Guye
Vide Grenier EHPAD Salornay-sur-Guye dimanche 26 avril 2026.
Vide Grenier
EHPAD 12, rue de l’hôpital Salornay-sur-Guye Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Vide Grenier ouvert à toutes et tous.
Merguez, frites, tartes salées, crêpes et buvette.
Inscriptions par téléphone ou sms .
EHPAD 12, rue de l’hôpital Salornay-sur-Guye 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 48 93 38 animation@ehpad-salornay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide Grenier
L’événement Vide Grenier Salornay-sur-Guye a été mis à jour le 2026-03-09 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II