Vide Grenier EHPAD Salornay-sur-Guye

Vide Grenier

EHPAD 12, rue de l’hôpital Salornay-sur-Guye Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Vide Grenier ouvert à toutes et tous.

Merguez, frites, tartes salées, crêpes et buvette.

Inscriptions par téléphone ou sms .

EHPAD 12, rue de l’hôpital Salornay-sur-Guye 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 48 93 38 animation@ehpad-salornay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Salornay-sur-Guye a été mis à jour le 2026-03-09 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II