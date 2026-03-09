Vide Grenier EHPAD Salornay-sur-Guye

Vide Grenier EHPAD Salornay-sur-Guye dimanche 26 avril 2026.

Vide Grenier

EHPAD 12, rue de l’hôpital Salornay-sur-Guye Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

2026-04-26

Vide Grenier ouvert à toutes et tous.
Merguez, frites, tartes salées, crêpes et buvette.
Inscriptions par téléphone ou sms   .

EHPAD 12, rue de l’hôpital Salornay-sur-Guye 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 48 93 38  animation@ehpad-salornay.fr

