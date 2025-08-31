VIDE GRENIER Place du village Samouillan

Place du village PLACE DE LA CLOTTE Samouillan Haute-Garonne

Début : 2025-08-31 08:00:00

fin : 2025-08-31 18:00:00

2025-08-31

Venez chiner et découvrir la perle qui vous manquait !

Un rendez-vous sympathique pour passer une agréable journée dans le joli petit village de Samouillan !

2€ le mètre

Restauration sur place et à emporter Buvette

Réservation avant le 25 août. .

Place du village PLACE DE LA CLOTTE Samouillan 31420 Haute-Garonne Occitanie tousensam31420@gmail.com

English :

Come bargain hunting and discover the pearl you’ve been missing!

German :

Kommen Sie zum Stöbern und entdecken Sie die Perle, die Ihnen noch gefehlt hat!

Italiano :

Venite a caccia di quel gioiello speciale che vi mancava!

Espanol :

Venga a buscar esa joya especial que le faltaba

