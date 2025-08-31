VIDE GRENIER Place du village Samouillan
Place du village PLACE DE LA CLOTTE Samouillan Haute-Garonne
Début : 2025-08-31 08:00:00
fin : 2025-08-31 18:00:00
2025-08-31
Venez chiner et découvrir la perle qui vous manquait !
Un rendez-vous sympathique pour passer une agréable journée dans le joli petit village de Samouillan !
2€ le mètre
Restauration sur place et à emporter Buvette
Réservation avant le 25 août. .
English :
Come bargain hunting and discover the pearl you’ve been missing!
German :
Kommen Sie zum Stöbern und entdecken Sie die Perle, die Ihnen noch gefehlt hat!
Italiano :
Venite a caccia di quel gioiello speciale che vi mancava!
Espanol :
Venga a buscar esa joya especial que le faltaba
