Vide Grenier SARLABOUS Sarlabous

Sarlabous

Vide Grenier

SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Le Comité des fêtes de SARLABOUS organise son premier vide-grenier au moulin des Baronnies.

Venez trouver vêtements, jouets, objets de seconde main dans ce lieu au coeur de la nature !

Des exposants seront en intérieur et extérieur.

Buvette et restauration sur place frites, ventrèche grillée et crêpes.

Un lieu adapté aux familles avec petite aire de jeux.

Entrée libre de 8h30 à 17h en continu.

Inscription obligatoire pour les exposants avant le 30/05 3€/m en intérieur table fournie ou 2€/m en extérieur table non-fournie.

Informations et réservation au 06 71 22 25 78

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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie 06 71 22 25 78

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English :

The SARLABOUS Comité des fêtes is organizing its first garage sale at the Moulin des Baronnies.

Come and find clothes, toys and second-hand items in this natural setting!

Indoor and outdoor exhibitors.

Refreshments and on-site catering: French fries, grilled ventrèche and crêpes.

Family-friendly site with small play area.

Free admission from 8.30 a.m. to 5 p.m. non-stop.

Compulsory registration for exhibitors before May 30: 3?/m indoors, table provided, or 2?/m outdoors, table not provided.

Information and booking: 06 71 22 25 78

L’événement Vide Grenier Sarlabous a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65