Vide-grenier Sarlat-la-Canéda

Vide-grenier

Vide-grenier Sarlat-la-Canéda dimanche 7 septembre 2025.

Vide-grenier

Place du marché aux noix Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07

Date(s) :
2025-09-07

Vide-grenier

Restauration possible sur place.   .

Place du marché aux noix Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 40 55 34 

English : Vide-grenier

German : Vide-grenier

Italiano :

Espanol : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir