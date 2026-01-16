Vide grenier Place de l’Église Sarry
Vide grenier Place de l’Église Sarry dimanche 16 août 2026.
Vide grenier
Place de l’Église Le Bourg Sarry Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 06:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Vide grenier organisé par Les Amis de la Beleine
Emplacement gratuit .
Place de l’Église Le Bourg Sarry 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 11 60 07
English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Sarry a été mis à jour le 2026-01-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)