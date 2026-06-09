Vide-Grenier Rue de la Mairie Sassetot-le-Malgardé dimanche 23 août 2026.

Sassetot-le-Malgardé

Vide-Grenier

Rue de la Mairie Place de la Mairie Sassetot-le-Malgardé Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 06:30:00

fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Nous vous attendons nombreux au vide grenier de Sassetot-le-Malgardé organisé par le Comité des fêtes. .

Rue de la Mairie Place de la Mairie Sassetot-le-Malgardé 76730 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 68 07 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-Grenier

L’événement Vide-Grenier Sassetot-le-Malgardé a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux