Vide-Grenier Rue de la Mairie Sassetot-le-Malgardé
Vide-Grenier Rue de la Mairie Sassetot-le-Malgardé dimanche 23 août 2026.
Sassetot-le-Malgardé
Vide-Grenier
Rue de la Mairie Place de la Mairie Sassetot-le-Malgardé Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 06:30:00
fin : 2026-08-23 18:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Nous vous attendons nombreux au vide grenier de Sassetot-le-Malgardé organisé par le Comité des fêtes. .
Rue de la Mairie Place de la Mairie Sassetot-le-Malgardé 76730 Seine-Maritime Normandie +33 7 71 68 07 19
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English : Vide-Grenier
L’événement Vide-Grenier Sassetot-le-Malgardé a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux