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AGENDA · Saules

Vide grenier Saules

dimanche 13 septembre 2026 · Saules

Vide grenier Saules

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place de la fontaine
Ville
25580 Saules
Département
Doubs
Tarif
2.5 2.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saules

Vide grenier

Place de la fontaine Saules Doubs

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :
2026-09-13

Vide-grenier le 13 septembre à Saules, organisé par l’Association AVS Animation Village de Saules.
Horaires 7h à 17h30.
2,50 € le mètre linéaire.
Restauration et buvette sur place.   .

Place de la fontaine Saules 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 86 01 63 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Saules a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON