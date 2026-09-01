Informations pratiques

Saules

Vide grenier

Place de la fontaine Saules Doubs

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Vide-grenier le 13 septembre à Saules, organisé par l’Association AVS Animation Village de Saules.

Horaires 7h à 17h30.

2,50 € le mètre linéaire.

Restauration et buvette sur place. .

Place de la fontaine Saules 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 86 01 63

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Saules a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON