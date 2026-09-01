Vide grenier Saules
dimanche 13 septembre 2026 · Saules
Informations pratiques
Saules
Vide grenier
Place de la fontaine Saules Doubs
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13 17:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Vide-grenier le 13 septembre à Saules, organisé par l’Association AVS Animation Village de Saules.
Horaires 7h à 17h30.
2,50 € le mètre linéaire.
Restauration et buvette sur place. .
Place de la fontaine Saules 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 86 01 63
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Saules a été mis à jour le 2026-08-08 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON