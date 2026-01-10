Vide-grenier Rue des Mésanges Savenay

Vide-grenier

Vide-grenier

Rue des Mésanges Complexe Sportif Polyvalent Savenay Loire-Atlantique

Début : 2026-02-01 09:00:00
fin : 2026-02-01 16:00:00

2026-02-01

Le club de gymnastique de Savenay organise un vide grenier.

Petite restauration sur place.   .

Rue des Mésanges Complexe Sportif Polyvalent Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire   stjogym.evenements@gmail.com

