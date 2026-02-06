Vide grenier Savigné-sous-le-Lude
Vide grenier Savigné-sous-le-Lude vendredi 1 mai 2026.
Vide grenier
Savigné-sous-le-Lude Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 08:00:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Vide grenier.
Dans les rues organisé par la boule de fort L’Union, restauration sur place. .
Savigné-sous-le-Lude 72800 Sarthe Pays de la Loire +33 6 48 13 15 07
English :
Flea market.
L’événement Vide grenier Savigné-sous-le-Lude a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Vallée du Loir