Vide grenier Schirmeck

14 Rue des Jardins Schirmeck Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-28 10:30:00

fin : 2025-09-28 16:30:00

2025-09-28

L’été se termine et nous a donné l’occasion de faire du tri dans toutes les pièces de l’hôtel. On peut vous dire qu’il y en avait des affaires, dans cette maison familiale de 1850 ! Vaisselle, linge de maison, mobilier, déco, livre etc… Nous avons besoin de faire un peu de place pour nous installer mais aussi pour préparer les travaux à venir, et notamment ceux du toit abritant le grenier contenant tout ces objets !

C’est pourquoi nous organisons un vide grenier ou devrions-nous dire un « vide hôtel ».

Pour celles et ceux qui ne sont pas encore venus visiter, c’est l’occasion, non ? Et pour les autres, revenez donc, il y aura des gaufres ! .

