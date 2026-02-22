Vide grenier

Route de Mutzenhouse Schwindratzheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 07:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Vide grenier annuel organisé par le FC Schwindratzheim au stade de football.

Pour les tous les chineurs du dimanche vide grenier organisé par le club de football de Schwindratzheim, autour du stade et du complexe sportif.

Petite restauration sur place tout au long de la journée, café, croissants et bretzels et repas de midi à 13€ sur réservation au 07 82 00 18 21. 0 .

Route de Mutzenhouse Schwindratzheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 00 18 21 fcsvidegreniers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Annual flea market organized by FC Schwindratzheim at the soccer stadium.

L’événement Vide grenier Schwindratzheim a été mis à jour le 2026-02-22 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg