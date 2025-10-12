Vide grenier Seignosse

Vide grenier Seignosse dimanche 12 octobre 2025.

Halle couverte de la Mairie Seignosse Landes

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Le vide-greniers aura lieu le dimanche 12 octobre, de 8h à 16h, sous la Halle couverte de la Mairie de Seignosse.

Cette manifestation est organisée par l’Espace jeunes de Seignosse, l’occasion idéale pour faire de bonnes affaires tout en soutenant des initiatives locales.

En participant à ce vide-grenier, non seulement vous dénichez des trésors, mais vous contribuez également à des actions positives en faveur des jeunes. Venez nombreux et aidez à rendre cet événement un véritable succès !

Inscriptions obligatoires en ligne https://seignosse.fr/demarches-en-ligne/vide-grenier-inscription-exposants .

Halle couverte de la Mairie Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine sj@seignosse.fr

English : Vide grenier

The garage sale will take place on Sunday, October 12, from 8am to 4pm, in the covered hall of the Seignosse Town Hall.

The event is organized by the Espace Jeunes de Seignosse, and is an ideal opportunity to make good bargains while supporting local initiatives.

German : Vide grenier

Der Flohmarkt findet am Sonntag, den 12. Oktober, von 8 bis 16 Uhr in der überdachten Halle des Rathauses von Seignosse statt.

Die Veranstaltung wird vom Jugendzentrum Seignosse organisiert und bietet die ideale Gelegenheit, Schnäppchen zu machen und gleichzeitig lokale Initiativen zu unterstützen.

Italiano :

Il mercatino dell’usato si terrà domenica 12 ottobre, dalle 8 alle 16, nella sala coperta del Municipio di Seignosse.

L’evento è organizzato dall’Espace Jeunes de Seignosse ed è l’occasione ideale per fare qualche affare e sostenere le iniziative locali.

Espanol : Vide grenier

El mercadillo tendrá lugar el domingo 12 de octubre, de 8.00 a 16.00 horas, en la sala cubierta del Ayuntamiento de Seignosse.

El evento, organizado por el Espace Jeunes de Seignosse, es una ocasión ideal para encontrar gangas y apoyar iniciativas locales.

