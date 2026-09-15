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Vide-grenier semi-nocturne Douzillac

samedi 26 septembre 2026 · Douzillac

Vide-grenier semi-nocturne Douzillac

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Ville
24190 Douzillac
Département
Dordogne
Tarif

Douzillac

Vide-grenier semi-nocturne

Douzillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :
2026-09-26

14h-22h : Vide-grenier.

19h : Marché gourmand (porter son verre et ses couverts).

Buvette sur place.

Associations de Douzillac / JSDL 06 50 30 87 84   .

Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 30 87 84 

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English : Vide-grenier semi-nocturne

L’événement Vide-grenier semi-nocturne Douzillac a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord

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