Informations pratiques

Douzillac

Vide-grenier semi-nocturne

Douzillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

14h-22h : Vide-grenier.

19h : Marché gourmand (porter son verre et ses couverts).

Buvette sur place.

Associations de Douzillac / JSDL 06 50 30 87 84 .

Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 30 87 84

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English : Vide-grenier semi-nocturne

L’événement Vide-grenier semi-nocturne Douzillac a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord