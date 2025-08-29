Vide-Grenier semi-nocturne Étoile-sur-Rhône
Vide-Grenier semi-nocturne Étoile-sur-Rhône vendredi 29 août 2025.
Vide-Grenier semi-nocturne
Place de la République Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-08-29 17:00:00
fin : 2025-08-29 22:00:00
2025-08-29
Trouver des petits trésors durant le vide-grenier !
Place de la République Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 33 60 04 comitefetes.26etoile@gmail.com
English :
Find little treasures at the garage sale!
German :
Finde kleine Schätze während des Flohmarkts!
Italiano :
Trovate piccoli tesori al mercatino dell’usato!
Espanol :
Encuentra pequeños tesoros en la venta de garaje
L’événement Vide-Grenier semi-nocturne Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2025-08-20 par Valence Romans Tourisme