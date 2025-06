Vide grenier – Senonches 14 juin 2025 09:00

Eure-et-Loir

Vide grenier 6 Rue des Vallées Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 09:00:00

fin : 2025-06-14 16:30:00

Date(s) :

2025-06-14

L’Association Notre-Dame de Senonches propose une journée un vide grenier. Une tombola avec un panier à garni et un jambon à gagner. Buvette et restauration sur place. Inscription obligatoire.

L’Association Notre-Dame de Senonches propose une journée un vide grenier. Une tombola avec un panier à garni et un jambon à gagner. Buvette et restauration sur place. Inscription obligatoire. .

6 Rue des Vallées

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 76 60 64

English :

The Association Notre-Dame de Senonches is organizing a one-day garage sale. A tombola with a ham and a basket to be won. Refreshments and snacks on site. Registration required.

German :

Der Verein Notre-Dame de Senonches bietet einen Tag lang einen Flohmarkt an. Bei einer Tombola gibt es einen Präsentkorb und einen Schinken zu gewinnen. Erfrischungsgetränke und Speisen vor Ort. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

L’Associazione Notre-Dame de Senonches organizza una vendita di garage per un giorno. In palio una tombola con un prosciutto e un cesto. Rinfresco e catering sul posto. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

La Asociación Notre-Dame de Senonches organiza una venta de garaje de un día. Una tómbola con un jamón y una cesta para ganar. Refrescos y catering in situ. Inscripción obligatoria.

L’événement Vide grenier Senonches a été mis à jour le 2025-06-08 par OT DU PERCHE