AGENDA · Sermesse
Vide grenier Sermesse
dimanche 27 septembre 2026 · Sermesse
Informations pratiques
Sermesse
Vide grenier
Rue des Vignes Sermesse Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27 2027-09-26
Le comité des fêtes de Sermesse vous invite à un vide grenier. Buvette et restauration prévues sur place. Venez nombreux ! .
Rue des Vignes Sermesse 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 11 74 54 cdfsermesse@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Sermesse a été mis à jour le 2026-09-07 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III
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