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AGENDA · Sermesse

Vide grenier Sermesse

dimanche 27 septembre 2026 · Sermesse

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Rue des Vignes
Ville
71350 Sermesse
Département
Saône-et-Loire
Tarif
5 5 5 Autres Tarifs

Sermesse

Vide grenier

Rue des Vignes Sermesse Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27 2027-09-26

Le comité des fêtes de Sermesse vous invite à un vide grenier. Buvette et restauration prévues sur place. Venez nombreux !   .

Rue des Vignes Sermesse 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 11 74 54  cdfsermesse@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Sermesse a été mis à jour le 2026-09-07 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III

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