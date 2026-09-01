Vide-grenier Sermesse Rue des vignes Sermesse Sermesse

Informations pratiques

Sermesse

Vide-grenier Sermesse

Rue des vignes Sermesse Rue des Vignes Sermesse Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 07:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Vide-grenier en extérieur organisé par le comité des fêtes de Sermesse. Buvette et restauration sur place. Inscription par téléphone ou par mail. Emplacement de 5m 5€ .

Rue des vignes Sermesse Rue des Vignes Sermesse 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 33 86 59 cdfsermesse@gmail.com

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English : Vide-grenier Sermesse

L’événement Vide-grenier Sermesse Sermesse a été mis à jour le 2026-08-27 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III