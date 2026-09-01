Vide-grenier Sermesse Rue des vignes Sermesse Sermesse
dimanche 27 septembre 2026 · Rue des vignes Sermesse · Sermesse
Informations pratiques
Sermesse
Vide-grenier Sermesse
Rue des vignes Sermesse Rue des Vignes Sermesse Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 07:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Vide-grenier en extérieur organisé par le comité des fêtes de Sermesse. Buvette et restauration sur place. Inscription par téléphone ou par mail. Emplacement de 5m 5€ .
Rue des vignes Sermesse Rue des Vignes Sermesse 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 33 86 59 cdfsermesse@gmail.com
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English : Vide-grenier Sermesse
L’événement Vide-grenier Sermesse Sermesse a été mis à jour le 2026-08-27 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III