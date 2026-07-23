Informations pratiques

Serverette

VIDE GRENIER

dans la rue royale Serverette Lozère

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

L’association patrimoine et traditions de Serverette organise un vide greniers autour de la mairie de Serverette

L’association patrimoine et traditions de Serverette organise un vide greniers autour de la mairie de Serverette .

dans la rue royale Serverette 48700 Lozère Occitanie +33 6 82 30 26 70

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English :

The Serverette Heritage and Traditions Association is organizing a garage sale around the Serverette town hall

L’événement VIDE GRENIER Serverette a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-OT Margeride en Gévaudan