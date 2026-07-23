VIDE GRENIER Serverette
dimanche 2 août 2026 · Serverette
Informations pratiques
Serverette
VIDE GRENIER
dans la rue royale Serverette Lozère
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
L’association patrimoine et traditions de Serverette organise un vide greniers autour de la mairie de Serverette
L’association patrimoine et traditions de Serverette organise un vide greniers autour de la mairie de Serverette .
dans la rue royale Serverette 48700 Lozère Occitanie +33 6 82 30 26 70
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English :
The Serverette Heritage and Traditions Association is organizing a garage sale around the Serverette town hall
L’événement VIDE GRENIER Serverette a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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