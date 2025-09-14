Vide-grenier Servon

Vide-grenier Servon dimanche 14 septembre 2025.

Vide-grenier

Rue Saint-Grégoire Servon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 08:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Le comité des fêtes de Servon organise son vide-grenier annuel.

Il se déroulera rue saint Grégoire (bloquée pour l’occasion).

Collation sardines/saucisses à partir de 9h.

Restauration sur place le midi. .

Rue Saint-Grégoire Servon 50170 Manche Normandie +33 6 37 02 88 68

English : Vide-grenier

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vide-grenier Servon a été mis à jour le 2025-09-01 par OT MSM Normandie BIT Pontorson