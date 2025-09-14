Vide-grenier Servon
Vide-grenier Servon dimanche 14 septembre 2025.
Vide-grenier
Rue Saint-Grégoire Servon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 08:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Le comité des fêtes de Servon organise son vide-grenier annuel.
Il se déroulera rue saint Grégoire (bloquée pour l’occasion).
Collation sardines/saucisses à partir de 9h.
Restauration sur place le midi. .
Rue Saint-Grégoire Servon 50170 Manche Normandie +33 6 37 02 88 68
English : Vide-grenier
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vide-grenier Servon a été mis à jour le 2025-09-01 par OT MSM Normandie BIT Pontorson