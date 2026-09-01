Informations pratiques

Servon

Vide-grenier

Rue Saint-Grégoire Servon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le comité des fêtes de servon (50) organise son vide grenier annuel.

Il se déroulera dans la rue Saint Grégoire qui sera fermée à la circulation.

Restauration et buvette sur place. .

Rue Saint-Grégoire Servon 50170 Manche Normandie +33 6 37 02 88 68

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Servon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT MSM Normandie – BIT Pontorson