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AGENDA · Servon

Vide-grenier Servon

dimanche 20 septembre 2026 · Servon

Vide-grenier Servon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Rue Saint-Grégoire
Ville
50170 Servon
Département
Manche
Tarif

Servon

Vide-grenier

Rue Saint-Grégoire Servon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Le comité des fêtes de servon (50) organise son vide grenier annuel.
Il se déroulera dans la rue Saint Grégoire qui sera fermée à la circulation.
Restauration et buvette sur place.   .

Rue Saint-Grégoire Servon 50170 Manche Normandie +33 6 37 02 88 68 

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Servon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT MSM Normandie – BIT Pontorson