AGENDA · Servon
Vide-grenier Servon
dimanche 20 septembre 2026 · Servon
Informations pratiques
Servon
Vide-grenier
Rue Saint-Grégoire Servon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le comité des fêtes de servon (50) organise son vide grenier annuel.
Il se déroulera dans la rue Saint Grégoire qui sera fermée à la circulation.
Restauration et buvette sur place. .
Rue Saint-Grégoire Servon 50170 Manche Normandie +33 6 37 02 88 68
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Servon a été mis à jour le 2026-09-04 par OT MSM Normandie – BIT Pontorson