Vide-grenier Soirée grillades et musicale Rohaire

Rohaire Eure-et-Loir

Début : 2025-08-23 07:00:00

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Pour commencer cette belle journée, venez chiner à la rencontre des exposants et vous trouverez monts et merveilles. Soirée musicale avec grillades en soirée.

Rohaire 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 08 51 65 15

English :

To kick off the day, come and meet the exhibitors, and you’ll find everything you could wish for. Musical evening with barbecues.

German :

Um diesen schönen Tag zu beginnen, kommen Sie und stöbern Sie bei den Ausstellern und Sie werden Monts et merveilles finden. Musikalischer Abend mit Grillen am Abend.

Italiano :

Per dare il via a questa splendida giornata, venite a conoscere gli espositori e troverete tutto ciò che potete desiderare. Serata musicale con barbecue.

Espanol :

Para empezar este maravilloso día, venga a conocer a los expositores y encontrará todo lo que pueda desear. Velada musical con barbacoas.

