Informations pratiques

Melle

Vide-grenier solidaire Au fil des Rues

Départ Kiosque, place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Ça passe par toi organise, avec le concours de l’association Quartier Saint-Jean, un vide-grenier solidaire au profit de ses bénéficiaires, personnes demandeuses d’asile et personnes migrantes.

Une cinquantaine de maisons ouvriront leur porte sur la rue, leur cour ou jardin.

Venez retirer au kiosque un plan des maisons participantes.

Sur place, vente de boissons et encas salés ou sucrés préparés par les bénéficiaires de l’association. .

Départ Kiosque, place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 42 59 78 capassepartoi@gmail.com

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English : Vide-grenier solidaire Au fil des Rues

L’événement Vide-grenier solidaire Au fil des Rues Melle a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays Mellois