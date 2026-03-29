Vide-grenier solidaire au profit de Loisirs et Progrès Association Loisirs et Progrès Paris

Venez chiner !

Le vide-grenier de Loisirs et Progrès revient pour sa 5ème édition !

Vous pouvez nous aider :

– en venant chiner au 71 rue de Grenelle, le VENDREDI 10 AVRIL de 15H à 18H ou le SAMEDI 27 AVRIL de 10H à 18H : bonnes affaires à saisir !

– en venant profiter des CREPES SALEES et SUCREES, dans notre cour intérieure, ensoleillée, s’il fait beau !

– en parlant de notre évènement autour de vous !

Les bénéfices de cette journée sont en totalité pour Loisirs et Progrès qui est une association familiale qui propose à des personnes dont la vie a basculé dans le handicap suite à un traumatisme crânien ou un AVC de passer des journées ensemble.

Les bénéfices du Vide-Grenier sont pour l’association Loisirs et Progrès : accueil de jour pour personnes cérébro-lésées.

Du vendredi 10 avril 2026 au samedi 11 avril 2026 :

samedi

de 10h00 à 18h00

vendredi

de 15h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T15:00:00+02:00_2026-04-10T18:00:00+02:00;2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00

Association Loisirs et Progrès 71, rue de Grenelle 75007 Paris

+33760878205 contact@loisirsetprogres.org https://www.facebook.com/profile.php?id=100068080595455 https://www.facebook.com/profile.php?id=100068080595455



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