Vide-grenier solidaire au profit de Loisirs et Progrès Association Loisirs et Progrès Paris
Vide-grenier solidaire au profit de Loisirs et Progrès Association Loisirs et Progrès Paris vendredi 10 avril 2026.
Venez chiner !
Le vide-grenier de Loisirs et Progrès revient pour sa 5ème édition !
Vous pouvez nous aider :
– en venant chiner au 71 rue de Grenelle, le VENDREDI 10 AVRIL de 15H à 18H ou le SAMEDI 27 AVRIL de 10H à 18H : bonnes affaires à saisir !
– en venant profiter des CREPES SALEES et SUCREES, dans notre cour intérieure, ensoleillée, s’il fait beau !
– en parlant de notre évènement autour de vous !
Les bénéfices de cette journée sont en totalité pour Loisirs et Progrès qui est une association familiale qui propose à des personnes dont la vie a basculé dans le handicap suite à un traumatisme crânien ou un AVC de passer des journées ensemble.
Les bénéfices du Vide-Grenier sont pour l’association Loisirs et Progrès : accueil de jour pour personnes cérébro-lésées.
Du vendredi 10 avril 2026 au samedi 11 avril 2026 :
samedi
de 10h00 à 18h00
vendredi
de 15h00 à 18h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-10T18:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-10T15:00:00+02:00_2026-04-10T18:00:00+02:00;2026-04-11T10:00:00+02:00_2026-04-11T18:00:00+02:00
Association Loisirs et Progrès 71, rue de Grenelle 75007 Paris
+33760878205 contact@loisirsetprogres.org https://www.facebook.com/profile.php?id=100068080595455 https://www.facebook.com/profile.php?id=100068080595455
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