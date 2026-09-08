Vide grenier solidaire Salle des fêtes Benon
samedi 7 novembre 2026 · Salle des fêtes · Benon
Informations pratiques
Benon
Vide grenier solidaire
Salle des fêtes 1 rue du Château Musset Benon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 08:00:00
fin : 2026-11-07 18:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Vide-grenier solidaire, au profit de l’association L’hum Cap’Aventure, participant au BAB EL RAID 2027.
Buvette sur place.
Réservation obligatoire pour exposer.
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Salle des fêtes 1 rue du Château Musset Benon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 38 90 91 l’humcap’aventure@orange.fr
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English :
Charity yard sale to benefit the L’hum Cap’Aventure association, which is participating in the BAB EL RAID 2027.
Refreshments available on site.
Reservations are required to set up a booth.
L’événement Vide grenier solidaire Benon a été mis à jour le 2026-09-08 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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