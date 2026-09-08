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AGENDA · Benon

Vide grenier solidaire Salle des fêtes Benon

samedi 7 novembre 2026 · Salle des fêtes · Benon

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
1 rue du Château Musset
Ville
17170 Benon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Benon

Vide grenier solidaire

Salle des fêtes 1 rue du Château Musset Benon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 08:00:00
fin : 2026-11-07 18:30:00

Date(s) :
2026-11-07

Vide-grenier solidaire, au profit de l’association L’hum Cap’Aventure, participant au BAB EL RAID 2027.
Buvette sur place.
Réservation obligatoire pour exposer.
  .

Salle des fêtes 1 rue du Château Musset Benon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 38 90 91  l’humcap’aventure@orange.fr

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English :

Charity yard sale to benefit the L’hum Cap’Aventure association, which is participating in the BAB EL RAID 2027.
Refreshments available on site.
Reservations are required to set up a booth.

L’événement Vide grenier solidaire Benon a été mis à jour le 2026-09-08 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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